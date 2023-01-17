Гущин Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Павел Фёдорович

Гущин Павел Фёдорович

avatar

Место рождения

Антушева Гора, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.10.1924

Дата смерти

15.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Антушева Гора, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.02.1945
Лидзбарк-Варминьски, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close