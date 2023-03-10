Степанов борис семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов борис семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

кк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова светлана борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова лариса борисовна

Мать ребёнка: александра

Рождение ребёнка
С 15.01.1981

Дочь: Колина олеся борисовна

Мать ребёнка: Тамочкина людмила сергеевна

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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