Степанов борис семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова светлана борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова лариса борисовна
Мать ребёнка: александра
Рождение ребёнка
С 15.01.1981
Дочь: Колина олеся борисовна
Мать ребёнка: Тамочкина людмила сергеевна
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно