Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна

Место рождения

г. Оргеев, Молдавия

Дата рождения

09.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарченко Олег Валентинович

Рождение ребёнка
10.01.1973

Сын: Макарченко Борис Олегович

Отец ребёнка: Макарченко Олег Валентинович

Рождение ребёнка
04.04.1981

Сын: Макарченко Михаил Олегович

Отец ребёнка: Макарченко Олег Валентинович

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