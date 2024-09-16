Макарченко (Чалик) Мальвина Авнеровна
Место рожденияг. Оргеев, Молдавия
Дата рождения09.05.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1973
Сын: Макарченко Борис Олегович
Отец ребёнка: Макарченко Олег Валентинович
Рождение ребёнка
04.04.1981
Сын: Макарченко Михаил Олегович
Отец ребёнка: Макарченко Олег Валентинович