Александрова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1870

Муж: Александров Семен Степанович

Рождение ребёнка
22.03.1881 ст.

Сын: Александров Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1883 ст.

Дочь: Евфросинья Семеновна

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.09.1885 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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