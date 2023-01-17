Александрова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
22.03.1881 ст.
Сын: Александров Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Рождение ребёнка
17.09.1883 ст.
Дочь: Евфросинья Семеновна
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Рождение ребёнка
21.09.1885 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Смерть
Неизвестно