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Ковтун Анатолий Емельянович
Ковтун Анатолий Емельянович
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
07.04.1911 ст.
Дата смерти
06.07.1980
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Актовая запись в г. Краснодар не найдена
Смерть
06.07.1980
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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