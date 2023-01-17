Ковтун Анатолий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Анатолий Емельянович

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

07.04.1911 ст.

Дата смерти

06.07.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Актовая запись в г. Краснодар не найдена
Смерть
06.07.1980
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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