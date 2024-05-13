Зайцева-Ивлиева Антонина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти17.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1952
Сын: Ивлиев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ивлиев Владимир Степанович
Рождение ребёнка
26.02.1953
Сын: Ивлиев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ивлиев Владимир Степанович
Рождение ребёнка
15.10.1956
Дочь: Ивлиева-Блажиевская Вера Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.06.1988