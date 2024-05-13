Зайцева-Ивлиева Антонина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева-Ивлиева Антонина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

17.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: Зайцев Максим Фёдорович

Мать: Зайцева-Киреева Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлиев Владимир Степанович

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Ивлиев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ивлиев Владимир Степанович

Рождение ребёнка
26.02.1953

Сын: Ивлиев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ивлиев Владимир Степанович

Рождение ребёнка
15.10.1956

Дочь: Ивлиева-Блажиевская Вера Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.06.1988

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