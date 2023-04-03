Фекла Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.10.1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1809

Сын: Логин Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.04.1813

Сын: Мартин Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.03.1817

Сын: Ефим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
?.04.1818

Сын: Василий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.10.1822

Дочь: Устина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Кириллов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Кириллов

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
05.10.1824
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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