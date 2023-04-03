Фекла Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.10.1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1809
Сын: Логин Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
07.04.1813
Сын: Мартин Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
04.03.1817
Сын: Ефим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
?.04.1818
Сын: Василий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Рождение ребёнка
06.10.1822
Дочь: Устина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Кириллов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1824