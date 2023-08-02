Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна
женский, родилась 23.04.1964, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ОтецПрошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
МатьПрошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дмитриев Сергей14.11.1963 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1964
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.?.1985
Муж: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
18.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Бракосочетание
21.?.1998
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности