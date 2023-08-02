Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна 23.04.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Прошина) Елена Алексеевна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 23.04.1964, Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Отец
Прошин Алексей Афанасьевич12.04.1940 г.р.
Мать
Прошина (Груцяк) Галина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дмитриев Сергей14.11.1963 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1964

Отец: Прошин Алексей Афанасьевич

Мать: Прошина (Груцяк) Галина Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
27.?.1985

Муж: Дмитриев Сергей

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
18.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Бракосочетание
21.?.1998

Муж: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Рождение ребёнка
21.04.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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