Глупова Гликерия Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глупова Гликерия Агапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Авдотья Борисова

Отец ребёнка: Глупов Борис Никифоров

Лапино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Взятая тогож (Крапивенского) уезду из вотчины госпожей моих (Марфа и Анна Леонтиевны Карабановы) из сельца Лапино.
Смерть
Неизвестно
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