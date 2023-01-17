Глупова Гликерия Агапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Авдотья Борисова
Отец ребёнка: Глупов Борис Никифоров
Лапино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Взятая тогож (Крапивенского) уезду из вотчины госпожей моих (Марфа и Анна Леонтиевны Карабановы) из сельца Лапино.
Смерть
Неизвестно