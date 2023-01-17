Опанасенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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