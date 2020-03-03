Иванов Владимир Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Владимир Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1949

Дата смерти

03.03.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949

Отец: Иванов Антон Тимофеевич

Мать: Иванова Ульяна Евсеевна

Рождение ребёнка
21.11.1972

Сын: Иванов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1985

Дочь: Иванова Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Петровна

Смерть
03.03.2020
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