Иванов Владимир Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1949
Дата смерти03.03.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1949
Отец: Иванов Антон Тимофеевич
Мать: Иванова Ульяна Евсеевна
Рождение ребёнка
21.11.1972
Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1985
Дочь: Иванова Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.2020