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Бофорт Петр
Бофорт Петр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.641
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Бофорт Роза
620 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.641
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Бофорт Роза
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