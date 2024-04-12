Суравегина Ксения Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суравегина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суравегин Егор Михайлович
Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич