Суравегина Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суравегина Ксения Тимофеевна

Место рождения

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суравегина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич

Тропарево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суравегин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Суравегин Михаил Васильевич

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