Ляпин Семен Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпин Семен Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1986

Отец: Ляпин Юрий Александрович

Мать: Ляпина Оля

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