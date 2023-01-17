Реутова (Корюкова) Ксения Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова (Корюкова) Ксения Иосифовна

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Место рождения

Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

06.02.1900

Дата смерти

17.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900

Отец: Корюков Иосиф

Мать: не указана

Введенское, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Линецкая Реутова Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Реутов Спиридон Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.09.1933

Дочь: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Отец ребёнка: Реутов Спиридон Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реутов Спиридон Иванович

Смерть
17.07.1978
Курган, город Курган, Курганская область
Похороны
20.07.1978
Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область
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