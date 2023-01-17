Реутова (Корюкова) Ксения Иосифовна
Место рождения
Дата рождения06.02.1900
Дата смерти17.07.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1900
Отец: Корюков Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Линецкая Реутова Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Реутов Спиридон Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1933
Дочь: Баско Сысоева Галина Спиридоновна
Отец ребёнка: Реутов Спиридон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1978
Курган, город Курган, Курганская область
Похороны
20.07.1978
Кетово, Кетовский муниципальный район, Курганская область