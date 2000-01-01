Варфоломеев Владимир Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Владимир Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1982

Дочь: Лхамажапова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базаржапова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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