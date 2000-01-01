Варфоломеев Владимир Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1982
Дочь: Лхамажапова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базаржапова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьяненко Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Варфоломеева Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно