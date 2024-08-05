Надежда Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Крюков Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Софья Трофимовна
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Арина Трофимовна
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Крюков Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Крюков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Крюкова) Фиона Трофимовна
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно