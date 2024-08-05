Надежда Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Крюков Иван Трофимович

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Крюков Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Софья Трофимовна

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Арина Трофимовна

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Крюков Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Крюков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Крюкова) Фиона Трофимовна

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Крюков Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Крюков Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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