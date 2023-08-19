Толстоухов Федор Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстоухов Федор Кононович

Толстоухов Федор Кононович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1897

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897

Отец: Толстоухов Конон

Мать: Толстоухова Неизвестно чистокровная бурятка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстоухов Гертруд Федорович

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстоухов Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстоухов Николай Федорович

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоухова Желтышева Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Толстоухов Тихон Федорович

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Толстоухов Петр Федорович

Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Смерть
1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.