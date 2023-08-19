Толстоухов Федор Кононович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1897
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстоухов Гертруд Федорович
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстоухов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстоухов Николай Федорович
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоухова Желтышева Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1922
Дочь: Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Толстоухов Тихон Федорович
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Толстоухов Петр Федорович
Мать ребёнка: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна
Смерть
1990