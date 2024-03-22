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Соколов Михаил Григорьевич

Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Соколов Григорий Васильевич

Мать: Соколова Прасковья Никитична

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Около ?.12.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: На войне | Под Смоленском
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