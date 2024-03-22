Соколов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: На войне | Под Смоленском