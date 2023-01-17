Василенко Сергей Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Сергей Феодосьевич

Василенко Сергей Феодосьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Василенко Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Василенко Мария Филипповна

Работа или профессия
До 1920
Привольное, Первомайский муниципальный район, Республика Крым
Начальник Коджамбакского почтового отделения.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close