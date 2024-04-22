Гостищев Илья
Место рождения
Дата рождения17.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865
Отец: Гостищев Иван
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Гостищева Елена
старо-покровский собор
Рождение ребёнка
26.07.1892
Сын: Гостищев Пантелеймон
Мать ребёнка: Гостищева Елена
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Шкурко Александра
Мать ребёнка: Гостищева Елена
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Гостищева Елена
Рождение ребёнка
07.09.1911
Сын: Гостищев Иван
Мать ребёнка: Гостищева Елена
Бракосочетание
24.08.1921
Жена: Надежда
Смерть
Неизвестно