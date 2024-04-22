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Гостищев Илья

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865

Отец: Гостищев Иван

Мать: Гостищева Александра Косьмина

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Гостищева Елена

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
старо-покровский собор
Рождение ребёнка
26.07.1892

Сын: Гостищев Пантелеймон

Мать ребёнка: Гостищева Елена

Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Шкурко Александра

Мать ребёнка: Гостищева Елена

Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Гостищева Елена

Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Гостищев Иван

Мать ребёнка: Гостищева Елена

Бракосочетание
24.08.1921

Жена: Надежда

Смерть
Неизвестно
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