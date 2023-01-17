Петелина (Морозова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина (Морозова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Морозова Ольга Леонтьевна

Рождение ребёнка
06.01.1954

Дочь: Пугаева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Петелин Борис Николаевич

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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