Петелина (Морозова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.01.1954
Дочь: Пугаева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Петелин Борис Николаевич
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)