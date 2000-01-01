Евсюков Алексей Иванович
Место рожденияс.Волково Новооскольского уезда
Дата рождения1801
Дата смерти1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Пелагея Сидоровна
с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Пелагея Сидоровна
Кретовка
Смерть
1867
Кретовка