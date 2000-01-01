Евсюков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Алексей Иванович

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Место рождения

с.Волково Новооскольского уезда

Дата рождения

1801

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Евсюков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Сидоровна

с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Пелагея Сидоровна

Кретовка
Смерть
1867
Кретовка
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