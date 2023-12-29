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Елисеев Михаил Прокофьевич

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Место рождения

Дорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя

Дата рождения

1805

Дата смерти

17.07.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Елисеев Прокофий Максимович

Мать: Елисеева (Кузнецова) Агафья Киреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1830

Жена: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.01.1832

Сын: Елисеев Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Елисеева) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.08.1837

Сын: Елисеев Андреян Михайлович

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.11.1839

Дочь: (Елисеева) Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.09.1845

Дочь: (Елисеева) Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.10.1847

Сын: Елисеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Елисеев Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна

Смерть
17.07.1871
Похороны
Неизвестно

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