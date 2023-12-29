Елисеев Михаил Прокофьевич
Место рожденияДорогобуж, Смоленская губерния Российская Империя
Дата рождения1805
Дата смерти17.07.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1830
Рождение ребёнка
16.01.1832
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Елисеева) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.08.1837
Сын: Елисеев Андреян Михайлович
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.11.1839
Дочь: (Елисеева) Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.09.1845
Дочь: (Елисеева) Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.10.1847
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.11.1857
Мать ребёнка: Елисеева (Прудникова) Анисия Тимофеевна
Смерть
17.07.1871
Похороны
Неизвестно