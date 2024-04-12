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Дедов Никифор Иванов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Дедов Иван Акимов

Мать: Дедова Анна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Дедова Матрена Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Дедова Матрена Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно
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