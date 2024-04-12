Дедов Никифор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Дедов Иван Акимов
Мать: Дедова Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Дедова Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Дедова Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Матрена Иванова
Смерть
Неизвестно