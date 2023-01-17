Петушкова (Гришина) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петушкова (Гришина) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1930

Отец: Гришин Яков

Мать: Гришина Таисья

Рождение ребёнка
26.04.1950

Дочь: Виноградова Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Петушков Анатолий Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Петушков Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петушков Анатолий Федорович

Смерть
Неизвестно
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