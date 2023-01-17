Петушкова (Гришина) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1930
Отец: Гришин Яков
Мать: Гришина Таисья
Рождение ребёнка
26.04.1950
Дочь: Виноградова Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Петушков Анатолий Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Петушков Анатолий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно