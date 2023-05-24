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Костоусов Денис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1979

Отец: Костоусов Сергей Васильевич

Мать: Костоусова Эмилия Самуиловна

Рождение ребёнка
21.03.2004

Сын: Костоусов Андрей Денисович

Мать ребёнка: Костоусова Екатерина Юрьевнч

Рождение ребёнка
30.06.2006

Дочь: Костоусова Александра Денисовна

Мать ребёнка: Костоусова Екатерина Юрьевнч

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.2009

Дочь: Костоусова Анна Денисовна

Мать ребёнка: Костоусова Екатерина Юрьевнч

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