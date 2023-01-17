Милова (Лебедева) Людмила Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Лебедева) Людмила Прокофьевна

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

21.06.1904

Дата смерти

09.02.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1931 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.02.1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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