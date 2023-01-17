Милова (Лебедева) Людмила Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1904
Дата смерти09.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1949
Смерть
09.02.1949