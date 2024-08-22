Демичев Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Демичев Константин
Мать: Демичева Пелагея
Бракосочетание
1925
Жена: Егорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1926
Дочь: Демичева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Егорова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1929
Сын: Демичев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Егорова Ольга Ивановна
Смерть
1936