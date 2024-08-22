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Демичев Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Демичев Константин

Мать: Демичева Пелагея

Бракосочетание
1925

Жена: Егорова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1926

Дочь: Демичева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Егорова Ольга Ивановна

Гришенки, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1929

Сын: Демичев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Егорова Ольга Ивановна

Гришенки, Чехов, Московская область
Смерть
1936

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