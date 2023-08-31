Александр Мартимьянович
Место рождения
Дата рождения02.05.1900 ст.
Дата смерти07.07.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900 ст.
Отец: - Мартиан Михайлович
Мать: Ульяна Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Крещение
07.05.1900 ст.
Крёстный отец: Иван Михайлович - крестьянин, уволенный в запас из армии из д.Ключёвка Крёстная мать: Анна Макаровна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
07.07.1900 ст.
Младенец в 2 мес. (Заспала мать по неосторожности)
Похороны
09.07.1900 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-35м )