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Александр Мартимьянович

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

02.05.1900 ст.

Дата смерти

07.07.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1900 ст.

Отец: - Мартиан Михайлович

Мать: Ульяна Ивановна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Крещение
07.05.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Михайлович - крестьянин, уволенный в запас из армии из д.Ключёвка Крёстная мать: Анна Макаровна - крестьянская девица из д.Ключёвка
Смерть
07.07.1900 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 2 мес. (Заспала мать по неосторожности)
Похороны
09.07.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-35м )

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