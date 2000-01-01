Питкин Петр Вавилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиткин Петр Вавилович

Питкин Петр Вавилович

avatar

Место рождения

д. Питкина

Дата рождения

1792

Дата смерти

30.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Питкин Вавил

Мать: не указана

д. Питкина
Бракосочетание
25.01.1809

Жена: Питкина Марья Ивановна

д. Покровка
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
01.02.1815

Дочь: Питкина Анна Петровна

Мать ребёнка: Питкина Марья Ивановна

http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Сырчикова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Питкина Марья Ивановна

Похороны
30.06.1845
д. Питкина
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1719976
Смерть
30.06.1845
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close