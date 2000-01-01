Питкин Петр Вавилович
Место рожденияд. Питкина
Дата рождения1792
Дата смерти30.06.1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Питкин Вавил
Мать: не указана
д. Питкина
Бракосочетание
25.01.1809
Жена: Питкина Марья Ивановна
д. Покровка
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
01.02.1815
Дочь: Питкина Анна Петровна
Мать ребёнка: Питкина Марья Ивановна
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1391334
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Сырчикова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Питкина Марья Ивановна
Похороны
30.06.1845
д. Питкина
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1719976
Смерть
30.06.1845