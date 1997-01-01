Канивец Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1997
Дочь: Канивец Мария Константиновна
Отец ребёнка: Канивец Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канивец Алексей Константинович
Отец ребёнка: Канивец Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно