Канивец Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канивец Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1997

Дочь: Канивец Мария Константиновна

Отец ребёнка: Канивец Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канивец Алексей Константинович

Отец ребёнка: Канивец Константин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канивец Константин Алексеевич

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