? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Гусев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Гусев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Гусев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Гусев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гусев Алексей Максимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close