Суркова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Юрий Игоревич

Рождение ребёнка
09.11.2011

Сын: Сурков Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич

Рождение ребёнка
11.10.2012

Дочь: Суркова Софья Юрьевна

Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич

Рождение ребёнка
27.05.2019

Дочь: Суркова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич

Рождение ребёнка
27.05.2019

Сын: Сурков Даниил Юрьевич

Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич

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