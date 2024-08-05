Суркова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурков Юрий Игоревич
Рождение ребёнка
09.11.2011
Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич
Рождение ребёнка
11.10.2012
Дочь: Суркова Софья Юрьевна
Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич
Рождение ребёнка
27.05.2019
Дочь: Суркова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич
Рождение ребёнка
27.05.2019
Отец ребёнка: Сурков Юрий Игоревич