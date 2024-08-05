Третьякова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти05.12.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Третьяков (?) Пётр Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Третьяков (?) Алексей Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Третьякова (?)) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Третьякова (?)) Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Третьяков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович
Смерть
05.12.1808