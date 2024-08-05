Третьякова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

05.12.1808

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Третьяков (?) Пётр Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Третьяков (?) Алексей Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Третьякова (?)) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Третьякова (?)) Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Третьяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Смерть
05.12.1808

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