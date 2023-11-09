Корпукова Марина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивень Константин Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корпуков Алексей Денисович
Отец ребёнка: Корпуков Денис Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корпуков Денис Борисович