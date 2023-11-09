Корпукова Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корпукова Марина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивень Константин Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корпуков Алексей Денисович

Отец ребёнка: Корпуков Денис Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Корпуков Денис Борисович

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