Зверева (Мясникова) Ксения Левонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Мясникова) Ксения Левонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Леонтий Логанович

Мать: Мясникова Варвара

Рождение ребёнка
31.12.1938

Сын: Зверев Евграф Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Амос Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Агапея Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Иван Киприянович

Смерть
Неизвестно
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