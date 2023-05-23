Зверева (Мясникова) Ксения Левонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Леонтий Логанович
Мать: Мясникова Варвара
Рождение ребёнка
31.12.1938
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Амос Иванович
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Агапея Ивановна
Отец ребёнка: Зверев Иван Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно