Козлова Матрона Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Матрона Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Любовь Симеонова

Отец ребёнка: Козлов Родион Симеонов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Козлов Иоанн Иродионов

Отец ребёнка: Козлов Родион Симеонов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Мария Симеонова

Отец ребёнка: Козлов Родион Симеонов

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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