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Иван Иванович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван

Мать: Дарья Ильинична

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дария Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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