Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван
Мать: Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дария Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно