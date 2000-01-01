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Прокопиев Кузнецов Ермолай

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Место рождения

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1898

Отец: Елизаров Кузнецов Прокопий

Мать: Елизаров Кузнецов Анастасия

деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
26.07.1898
село Уратьма, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Похороны
Неизвестно
деревня Макаровка, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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