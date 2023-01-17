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Ромашов Игорь Геннадьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1974

Отец: Ромашов Геннадий Николаевич

Мать: Ромашова Лидия Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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