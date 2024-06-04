Авраменко Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авраменко (Романова) Ольга Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1997

Дочь: (Авраменко) Алина Сергеева

Мать ребёнка: Авраменко (Романова) Ольга Владимировна

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область

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