Авраменко Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1997
Дочь: (Авраменко) Алина Сергеева
Мать ребёнка: Авраменко (Романова) Ольга Владимировна
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область