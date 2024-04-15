Плотникова Ульяна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Ульяна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Плотникова Парасковья Крысантьевна

Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Плотников Леонтий Крысантьевич

Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1858

Сын: Плотников Василей Крысантьевич

Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Крысантий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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