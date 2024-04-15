Плотникова Ульяна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Плотникова Парасковья Крысантьевна
Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Плотников Леонтий Крысантьевич
Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович
Рождение ребёнка
?.06.1858
Сын: Плотников Василей Крысантьевич
Отец ребёнка: Плотников Крысантий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно