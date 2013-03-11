Seligman Richard Paul
Место рожденияDetroit, Michigan, United States
Дата рождения21.11.1944
Дата смерти11.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1944
Отец: Seligman Louis
Мать: (Aho) Hilma Helia
Работа или профессия
Неизвестно
The Woodkutter Co, Resident Agent, Dearborn, Michigan, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
1967
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
14.04.1972
Рождение ребёнка
06.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
01.09.1983
Место жительства
01.06.1998
Место жительства
26.10.2005
Смерть
11.03.2013