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Seligman Richard Paul

Место рождения

Detroit, Michigan, United States

Дата рождения

21.11.1944

Дата смерти

11.03.2013

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1944

Отец: Seligman Louis

Мать: (Aho) Hilma Helia

Работа или профессия
Неизвестно
The Woodkutter Co, Resident Agent, Dearborn, Michigan, USA
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
1967

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
14.04.1972
Рождение ребёнка
06.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
01.09.1983
Место жительства
01.06.1998
Место жительства
26.10.2005
Смерть
11.03.2013

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