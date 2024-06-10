Емельян Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Василий Емельянович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Емельянович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Устинья Емельяновна
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно