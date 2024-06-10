Емельян Ермолаевич 1700 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельян Ермолаевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Василий Емельянович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Емельянович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Устинья Емельяновна

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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