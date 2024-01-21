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Мартиненко Мотрена Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартиненко Максим Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мартиненко Николай Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Мартиненко Григорий Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мартиненко Степан Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мартиненко Михайло Мойсеев

Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев

Место жительства
20.04.1835
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
Неизвестно

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