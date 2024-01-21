Мартиненко Мотрена Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартиненко Максим Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Мартиненко Тимофей Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мартиненко Николай Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мартиненко Григорий Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мартиненко Степан Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мартиненко Михайло Мойсеев
Отец ребёнка: Мартиненко Мойсей Дмитриев
Место жительства
20.04.1835
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1835 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 1, Д. 302, лл 256
Место жительства
10.10.1850 ст.
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
Неизвестно