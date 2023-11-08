Корнышев Михаил ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнышев Михаил ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнышев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Корнышева Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышев) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Корнышева Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышева) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Корнышева Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Корнышева) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Корнышева Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнышева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Корнышева Мария Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнышева Мария Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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