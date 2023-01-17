Плотникова (Шибаева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Шибаева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1952

Дочь: Симонова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Яковлевич

Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.02.1955

Дочь: Голова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Плотников Николай Яковлевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область
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