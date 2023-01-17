Плотникова (Шибаева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1952
Дочь: Симонова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Яковлевич
Змеиногорск, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.02.1955
Дочь: Голова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Плотников Николай Яковлевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинская область