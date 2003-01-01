Ладыко Дмитрий Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыко Дмитрий Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963

Отец: Ладыко Станислав Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ладыко Любовь Александровна

Бракосочетание
26.06.1985

Жена: Ладыко Любовь Александровна

Рождение ребёнка
?.07.1986

Дочь: Ладыко Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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