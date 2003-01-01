Ладыко Дмитрий Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1963
Отец: Ладыко Станислав Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ладыко Любовь Александровна
Бракосочетание
26.06.1985
Рождение ребёнка
?.07.1986
Дочь: Ладыко Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана