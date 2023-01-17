Аксинья Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Устинов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Устинов

Рождение ребёнка
1819

Сын: Андрей Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Устинов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Евдокия Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Устинов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Устинов

Смерть
Неизвестно
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