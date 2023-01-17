Аксинья Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Устинов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Устинов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Андрей Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Устинов
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Евдокия Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Устинов
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Устинов
Смерть
Неизвестно